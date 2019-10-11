غدًا.. هند صبري تستقبل العزاء في شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر عدد من أصدقاء المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 58 عامًا، استقبال العزاء فيه غدًا السبت بمسجد فريد شوقي بمنطقة العجوزة.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من الفنانة هند صبري أنها ستحرص على التواجد، لاستقبال العزاء بنفسها في ابن بلدها.

يُذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري، من مواليد العاصمة التونسية، وله عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد"، وكان مسلسل "دقيقة صمت" أخر أعماله.