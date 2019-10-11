خالد الصاوي عن شوقي الماجري: فقيد الدراما الملحمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نعى الفنان خالد الصاوي، المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.

وقال الصاوي، في بيان صحفي نشره عبر حسابه على"فيسبوك": "ينعي الفنان خالد الصاوي، فقيد الدراما الملحمية العربية المخرج الكبير شوقي الماجري، والذي عُرف عنه دماثة الخلق والاحترام للزملاء والإخلاص في العمل".

وتابع: "لم تسع الفرصة للعمل سويًا، والذي طالما انتظرته، ولكن سنظل جميعًا نستمتع بأعماله الرائعة، من أهم أعماله مسلسلات: أسمهان وسقوط حر وهدوء نسبي".

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وأضاف: "خالص التعازي لأسرتي الفن في مصر وتونس الحبيبة وإلى أسرة الفقيد وأحباء، نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة، نسألكم الدعاء والفاتحة".

يُذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري، رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، وهو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجبا ابنهما الوحيد "عمار" عام 2004، وبعدها أعلنا انفصالهما، الماجري من مواليد العاصمة التونسية، وله عدد من الأعمال الهامة، أبرزها: "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد".