إيمي طلعت زكريا ترثي والدها: "مشيت وأخدت كل حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة إلى والدها الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمي، صورة لها وهي تحتضنه، عبر حسابها على"إنستجرام"، معلقة "في الجنة هشوفك، وهكون فرحانة أوي وهحضنك ومش هسيبك أبدًا، أنا عارفة إنك معايا هنا كمان في الدنيا وحاسس بيا، كان نفسي تفضل كمان شوية بس ده قضاء ربنا ومؤمنين بيه، ربنا يرحمك يا حتة من قلبي، مشيت وأخدت مني كل حاجة حلوة، كنت ضهري وسندي بس هفضل برضه فخورة إني بنتك لآخر يوم في عمري، الفاتحة".

وكان الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.