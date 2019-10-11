شاهد.. فجر السعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن إجرائها عملية جراحية الشهر المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت فجر في تدوينة عبر صفحتها قائلة :"عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه

الصحيه... إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي".

ويذكر أن فجر السعيد، كاتبة دراما ومنتجة وإعلامية كويتية. اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.