الليلة.. عرض "كأنك تراه" بمركز شباب الجزيرة

يعرض مساء اليوم، الجمعة، مسرحية "كأنك تراه" بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.
ومن المقرر أن يُعرض أيام الجمعة و السبت ١١،١٢أكتوبر الجاري بالمجان، يقدم العرض في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠
"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، سلمى الديب، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.
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