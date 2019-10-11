الليلة.. عرض "المتفائل" على المسرح القومي

يعرض مساء اليوم، الجمعة، مسرحية "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر ان تتراوح أسعار التذاكر بين٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب

المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.