بالصور.. محمود العسيلي ونانسي عجرم يحيان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعين السخنة

أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلًا لصالح شركة ماستر جروب بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد بالعين السخنة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

كان "العسيلي" قد بدأ فقرته الغنائية بأغنية "الليله" والتي تفاعل معها الحضور تلاها أغنية "يا ناس" ثم قدم أغنيتي “فوقي، أنا مش

مضمون، ملايين، يا حلم بعيد، في حتة تانية، وحرص على غناء اغنيتي " تقدر تطير"،" ابن مصر"، فيما ختم فقرته الغنائية بأغنية" ترررم".

فيما بدأت المطربة نانسي عجرم وصلتها الغنائية بالحفل على أنغام اغنية

"الدنيا حلوة"، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا ثم غنت وسط تفاعل كبير مع الجمهور أغنيه "ما تيجي هنا، بدنا نولع الجو، احساس جديد، اه ونص، اطبطب وادلع، لو سألتك انت مصري.. وأخرون.

ويذكر ان حرص على حضور الحفل كل من الإعلامي تامر امين، والإعلامي خيري رمضان واسامه منير، محمد فؤاد، رامي وحيد، أمل رزق ولقاء سويدان.

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