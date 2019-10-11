شاهد.. بعد أولى تجاربه الغنائية.. الجمهور لـ محمد عز: شابوه استمر

خاض الفنان محمد عز، أولى تجاربه الغنائية تحت عنوان "شبعان دلع"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "شبعان دلع" غناء الفنان محمد عز، كلمات إسلام القبارى، ألحان شريف حمدان، توزيع باسم منير.

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع الأغنية معبرين عن مدى إعجابهم الشديد للون الجديد الذي يقدمه، كما أشادوا بصوته في أولى تجاربه الغنائية.

وقالت نسرين: "موفق بإذن الله لون جديد لايق عليك".

فيما قال مؤمن: "أول مرة اعرف أنك بتغني بس شابوه بصراحة استمر على الرتم ده".

فيما أضافت بثينة قائلة: "كنا علي حق لما استينا حلوة كتتير الغنوة كلمات وأداء . يعني مش بس ممثل رائع لا كمان لما غنيت كتير رائع ربنا

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يزيدك محبه وتوفيق بتستاهل كل خير".

وقالت نوران: "أنت لو عملت أي حاجة أنا هتابعها أنت جامد جدا وتقيل قوي..مستنينك".

وأشار حسين قائلًا: "عليا النعمة بحبك يا عز".

وأضافت علياء قائلة: "صوتك قريب من صوت چورچ وسوف بس كله كوم ويهمهم راحتي بتاعتك لها طعم أحلى".

ويذكر أن آخر أعمال "عز" مسرحية «حمام الست»، الذي شارك بطولتها مع النجمة ندى بسيونى، هاجر الشرنوبى، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية.