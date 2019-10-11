وزير الثقافة تكرم 12 شخصية فنية فى احتفال الاوبرا بعيدها الـ31

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الاوبرا، في حضور ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، الاحتفال الذي اقيم بمناسبة مرور ٣١ عام علي افتتاح دار الاوبرا المصرية.



وكرمت خلاله ١٢ فنان من الرموز التي ساهمت فى اثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هاماً فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، هم المايسترو الدكتور مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى ، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة ، التينور الدكتور صبحى بدير ، المصمم، والمخرج وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى ، السوبرانو الدكتورة ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ، السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة ، الباص الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، المخرجة الفنانة جيهان مرسى

مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الدكتورة لمياء زايد العميد السابق لمعهد البالية.قالت عبد الدايم إن الاوبرا المصرية أحد الاعمدة الرئيسية للثقافة المصرية مشيرة الى العديد من الابداعات المحلية والعالمية التى قدمت على مسارحها المختلفة منذ عام 1988 وشارك فى نجاحها كتيبة من المقاتلين المخلصين سواء الفنانين او العاملين الاداريين ، واضافت أن الجهود المتواصلة للأوبرا والرامية الى المساهمة فى تطوير الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالحس الفنى نجحت فى نقش سطور من نور على صفحات تاريخ الفنون والثقافة اقليمياً وعالمياً كأحد انعكاسات الريادة المصرية العريقة فى كافة المجالات ، مشيرة الى دورها الهام والفاعل نقل ثقافات وفنون العالم الى شعب مصر .من جانبه قال الدكتور مجدى صابر ان الاوبرا مستمرة فى اداء دورها باعتبارها نافذة لعرض الفنون الجادة ومركزاً ثقافياً تنويرياً يضم خطة ذات ملامح واهداف نبيلة موضحاً الاهتمام بتشجيع ومساندة شباب الموهوبين من خلال اتاحة الفرصة لهم للتواصل مع كبار الفنانين العالميين من خلال الفعاليات والانشطة المتعددة التى تحتضنها مختلف مسارحها .وكان الاحتفال قد استهل بفقرة غنائية فى بهو المسرح الكبير استقبل بها فصل كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار الضيوف ، ومن داخل المسرح انطلق الحفل الذى اخرجته الفنانة جيهان مرسى وتضمن فاصلين بمصاحبة الاوركسترا الاحتفالى، وكورال اوبرا القاهرة قاد الاول المايسترو ناير ناجى وضم احدى مؤلفات الروسى الشهير ريمسكى كورساكوف ، مشهد من باليه بحيرة البجع ، ثم مختارات من اشهر الاوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية والاعمال النابوليتانية اداها نجوم الاوبرا عماد عادل ، ليلى ابراهيم ، جاكلين رفيق ، الهامى امين ، دينا اسكندر ، منى رفلة ، هشام الجندى ، عبد الوهاب السيد ، جولى فيظى ، وليد كريم ، رضا الوكيل عمرو مدحت وايمان مصطفى ، واختتم الفاصل بمشهد رقصة الحياة من باليه زوربا .

وضم الفاصل الثانى الذى قاده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة اداها ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، مى فاروق وكنزى تركى ، وتخلل الفقرات مشاهد فيلمية وثائقية تناولت رؤساء الاوبرا وفرقها واهم عروضها واشهر الفرق الزائرة.