بالفيديو.. مودي سعيد يطرح كليب "علامات"

طرح المطرب مودي سعيد، فيديو كليب بعنوان "علامات" على يوتيوب "مزيكا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن تعد "علامات" ضمن أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل نفس العنوان حيث من المقرر إطلاقه قريبا . ضمن أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل نفس العنوان حيث من المقرر إطلاقه قريبا . يذكر أن الأغنية كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد، توزيع زووم وميكس وماستر ديدو، جيتار أحمد شعبان وإنتاج (Team 94) أبو السيد، إخراج سامي بساط توزيع شركة مزيكا.

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