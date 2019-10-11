غدًا.. محمد شاهين يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

بعد غياب يطل المطرب محمد شاهين على جمهوره فى حفل غنائى بساقية عبدالمنعم الصاوى، مساء غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة، على

مسرح النهر.

ومن المقرر أن يقدم "شاهين" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد 1996 ظهرت موهبته فى الغناء من عمر السادسة، حصل على لقب نجم ستار أكاديمى الموسم العاشر 2014.