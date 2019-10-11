الليلة.. هاني حسن الأسمر يحيى أولى حفلاته بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي لأول مرة على مسرحها النهر الجمعة 11 من أكتوبر، حفلًا غنائيًا للفنان هاني حسن الأسمر نجل المطرب الشعبى

الراحل حسن الأسمر.

من المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي

يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من أغاني والده.

ويذكر أن ورث الفنان هاني حسن الأسمر حب الغناء من والده، وأول ألبوم صدر له كان بعنوان "صياد".