تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي لأول مرة على مسرحها النهر الجمعة 11 من أكتوبر، حفلًا غنائيًا للفنان هاني حسن الأسمر نجل المطرب الشعبىالراحل حسن الأسمر.
من المقرر أن يقدم هاني خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التييحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من أغاني والده.
ويذكر أن ورث الفنان هاني حسن الأسمر حب الغناء من والده، وأول ألبوم صدر له كان بعنوان "صياد".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. هاني حسن الأسمر يحيى أولى حفلاته بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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