تراند اليوم : شاهد.. كندة علوش تدعو لوطنها :الله يحفظ بلدي سوريا من كل معتدي

وجهت الممثلة السورية كندة علوش رسالة لكل معتد على بلادها بعد بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا.

وكتبت كندة عبر حسابها بتطبيق Twitter: “الله يحفظ بلدي #سوريا من كل الشرور ويحميها من كل غاشم ومعتدي وطامع.. الله يرفع عن أهلا البلا ويبعد عنهم الظلم والظالمين.. آمين”>

يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ عامين تقريبا بعد حملها وإنجابها لابنتها الوحيدة “حياة”، وأكدت أن موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد، ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن تتأخر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في الأربعاء التاسع مع أكتوبر عن بدء العملية العسكرية التي سميت بـ”نبع السلام” على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، شمال شرق سوريا.