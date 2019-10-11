تراند اليوم : الأحد – إنطلاق مهرجان “الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب”

تنطلق يوم الأحد، فعاليات الدورة الـ7 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة “فن” المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة تحت شعار “أفلام مستوحاة من كتب” 132 فيلماً من 39 دولة.

ويحل على دورة هذا العام من المهرجان ضيوف من نخبة النجوم السينمائيين العرب والأجانب أبرزهم: الممثل الكويتي عبدالرحمن العقل، والسوري باسل خياط، والسعودي عبدالمحسن النمر، والشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم.

وكذلك الفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنبيي، والمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والناقد والمخرج المصري يسري نصر الله، والمخرج الكندي جوليان كارينغتون، والنجم السعودي الصاعد عبدالله علي وآخرون من مبدعي السينما.

واحتفاء بنيل إمارة الشارقة للقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، اعتمد المهرجان شعار “أفلام مستوحاة من كتب”، ليعكس أهمية الكتاب ودوره الرائد في النهوض بالفنون، على اختلافها.وسيتم عرض مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المستوحاة من كتب لتعريف الزوار على القيمة المعرفية والفنية التي يقدمها الكتاب للسينما.

وكان المهرجان تلقى طلبات مشاركة لـ1454 فيلماً من 86 دولة، حيث سيعرض 12 فيلما للمرة الأولى عالمياً، و75 للمرة الأولى في الشرق الأوسط. و7 على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي تتوزع على فئات المهرجان الـ7 وهي: أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية، وأفلام من صنع الطلبة.

وينظم المهرجان في دورته الحالية جلسات حوارية وورش تدريبية متنوعة، تتناول صناعة السينما، والتصوير، والرسم تتناسب مع جميع الفئات العمرية، إلى جانب أنه تم استهداف فئة الشباب بعدد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات، والأنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة “فن” ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: “نتطلع إلى دورة جديدة أكثر نجاحاً من الأعوام السابقة، تعزز مكانة الجيل الجديد على خارطة الإبداع السينمائي العربية والعالمية، وتضيف إلى تاريخ الشارقة والإمارات الثقافي منجزاً جديداً”.

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وأضافت أن المهرجان يسعى في كل دورة من دوراته إلى أن يقدم للعائلات والأطفال واليافعين الكثير من الخيارات التي تفتح لهم آفاقا من المعارف والعلوم التقنية والفنية وتقربهم أكثر من أسرار الفن السابع وأبعاده.

كما دعت الشباب إلى اعتبار المهرجان مساحة تفاعل وتنافس على إنتاج الجمال بقيمه النبيلة.