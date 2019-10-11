تراند اليوم : أحمد عز يعرب عن فخره بفيلم الممر : فاق كل أفلامي السابقة

أعرب الممثل أحمد عز عن سعادته برد فعل الجمهور بعد عرض أحدث أفلامه في التليفزيون.

وكشف عز أن رد فعل الجمهور وسعادتهم بفيلم “الممر” فاق كل أفلامه السابقة، وهذا ما يجعله سعيدا جدا لأن الفيلم وطني ويؤكد على معاني هامة، حسب مداخلته لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه رامي رضوان.

وأكد عز أنه تلقى تدريبات كأي ضابط جيش لتقديم الدور بطريقة صحيحة، شاكرا الشئون المعنوية للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للفيلم سواء في التدريبات أو المعدات الحقيقة والرصاص الحي الذي تم استخدامه في الفيلم.

ووجه عز الشكر لكل زملائه المشاركين في الفيلم وخاصة من يعملون خلف الكاميرات لتعبهم المستمر ليخرج الفيلم بهذه الصورة، خاصة صناع الجرافيكس.

وكشف الممثل الشهير أنه لا يمانع من تقديم جزء ثاني من الفيلم في حال عرض عليه ويتمنى ذلك بالفعل، مشيرا إلى أن تكلفة الفيلم تجاوزت 55 مليون جنيه بينما أرباحه لم تصل لهذا الرقم، بالكاد كفت إجمالي إيراداته ميزانيته.