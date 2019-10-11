في برومو Bala.. النجم ايوشمان خورانا يستخدم بول البقر لعلاج صلعه المبكر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بتيمة الشاب الذي يعاني من سخرية مَن حوله بسبب “صلع” مُبكر، أطلق النجم الهندي الشاب أيوشمان خورانا، البرومو الترويجي الذي طال انتظاره لفيلمه الجديد Bala يوم الخميس 10 أكتوبر.

Bala هي قصة رجل يعاني من الصلع السابق لأوانه، حيث يسخر منه الجميع، يبدأ الفيلم مع أيوشمان، الذي نراه وهو يرتدي قبعة لإخفاء الصلع، في أثناء محاضرته لمجموعة من النساء على الإعلانات الزوجية.

في المشهد ذاته، الفنانة بهومي بيدنيكار، وهي تحضر الجلسة مع والدتها وهي تقاطع بالا وتقوم بإزالة قبعته أمام النساء، بعد هذا، يبدأ الشاب المحاولات اليائسة لإيقاف تساقط الشعر.

ولإثارة اهتمام حبيبته، التي تجسد شخصيتها النجمة يامي جوتا، يقرر بالا ارتداء شعر مستعار، ويخفي صلعه عنها، مع محاولاته المستمرة لإطالة شعره، من استخدام البخاخات والمساحيق والشعر المستعار حتى روث البقر.

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في حديثه عن دوره في بالا، قال أيوشمان خورانا في وقت سابق لوكالة أنباء PTI إنه “متحمس” في كل مرة يلعب فيها دورًا صعبًا.

وأضاف أيوشمان: “كلما كانت الشخصية أكثر تحديًا أو تعقيدًا، أصبحت متحمسًا للغاية، وأنا أتحرك مع نفس المسار، أنا متحمس مع بالا”.

الفيلم من إخراج عمار كوشيك، ويقوم بإنتاجه دينيش فيخان، الذي أنتج أفلام مثل لوكا تشابي، ومن المقرر إطلاق بالا في دور العرض يوم 22 نوفمبر من هذا العام.