عمرو دياب يهنئ محمد منير بعيد ميلاده بصورة و10 كلمات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرص الفنان المصري عمرو دياب على تهنئة المطرب محمد منير بعيد ميلاده.

الهضبة نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»، مع منير، وكتب معلقًا: «كل عام وصديقي الفنان الكبير محمد منير بخير وصحة وسعادة».

الصورة حازت على إعجاب جمهور الفنان عمرو دياب والكينج، وحيا الجمهور الهضبة على هذه اللفتة الطيبة.

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يُذكر أن محمد منير شارك في أغنية الفنان عمرو دياب “القاهرة” كضيف شرف على الأغنية، والتي تعد العمل الوحيد الذي جمع بيهما طوال مشوارهما الفني الطويل.

ومن ناحية أخرى، عمرو يستعد لطرح أحدث ألبوماته “أنا غير”، الذي طرح منه حتى الآن 5 أغنيات.

محمد منير من مواليد 10 أكتوبر عام 1954، وأكمل هذا العام 65 عاما، وهو مطرب مصري مشهور عربيا.

كما احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده منذ أيام بحضور الفنانة دينا الشربيني، وعدد كبير من نجوم الفن، كما تلقى الفنان التهاني من قبل الجمهور ومن الوسط الفني.

عمرو دياب من مواليد عام 1961، واحتفل هذا العام بعيد ميلاد الـ 58.