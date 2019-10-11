دينا فؤاد تختار لوك جديد وتطلب رأي الجمهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

دينا اختارت لها لوك جديد، حيث قررت أن تقص شعرها، وظهرت بملابس كاجوال، وعلقت على الصورة وقالت: «إيه رأيكم في اللوك دا؟».

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جمهور الفنانة المصرية تغزل في جمال طلتها، حيث أحب الجمهور واستحسن شكلها في الصورة، وأحب الفانز اللوك.

الفنانة المصرية حققت النجاح مؤخرا من خلال مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرضه في جزأين، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، محمد محمود عبدالعزيز، ريم البارودي، منة فضالي، ومحمد نجاتي.

دينا شاركت في الموسم الرمضاني قبل الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.

الفنانة المصرية بدأت حياتها في العمل كمذيعة في قناة الحرة، ثم قابلها الفنان نور الشريف، وظهرت معه في مسلسل «الدالي» مع عدد من الوجوه الجديدة التي أصبحت نجوم مثل أيتن عامر وحسن الرداد، وبدأت مسيرتها الفنية منذ ذلك الحين.