حضور فني كبير في عزاء الفنان طلعت زكريا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكان من بين الحضور الفنان أحمد فهمي، سليمان عيد، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، محمد هنيدي، أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكي.
كما حضر العزاء أيضا نجوم «مسرح مصر»، ومن بينهم الفنان علي ربيع، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، وغيرهم.
طلعت زكريا رحل في 8 أكتوبر، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث صرح نجله انه أصيب بالتهاب رئوي، وتم نقله للمستشفى، ولكن حالته ساءت وتدهورت، ووافته المنية.
نجوم الفن أصيبوا بصدمة قوية بعد رحيل طلعت المفاجئ، ونعوه من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل، كما تعرضت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لانهيار وإغماء أثناء تشييع جثمانه من بلده الإسكندرية.
وكان طلعت زكريا قد تعرض لازمة صحية من قبل عام 2007، ودخل في غيبوبة استمرت لفترة، ولكنه تعافى من مرضه.
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