7 أفلام هندية تخلّد قصص نجاح أبطالها "أحياء"

تُشكِّل أفلام السيرة الذاتيّة جزءًا مهماً من صناعة السينما الهندية خصوصاً مع وجود العديد من الشخصيات التي أثَّرت في تاريخ البلد العريق.

لكن منذ 5 سنوات بدأت الهند في تكثيف العمل على سلسلة جديدة من أفلام السيرة الذاتية التي تُخلِّد أبطالاً ما زالوا على قيد الحياة قدَّموا شيئاً مختلفاً لمجتمعهم.

وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير مجموعة من الأفلام التي تناولت قصص أبطال على قيد الحياة:

1- ماري كوم (2014)





بطولة بيريانكا تشوبرا، ويروي قصة نجاح لاعبة الملاكمة الهندية العالمية ماري كوم التي تحدّت المعتقدات الاجتماعية لتحقيق هدفها في احتراف لعبة الملاكمة وتمثيل بلادها عالمياً.

2- سانجو (2018)





بطولة رانبير كابور، فيكي كوشال وأنوشكا شارما، ويعد أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في 2018 والتي تخطت 350 كرور روبية (50 مليون دولار).

ويتناول الفيلم قصة حياة بطل بوليوود خلال فترة التسعينيات سانجاي دات، الذي مرّ بالعديد من الأزمات منها إدمان المخدرات والانضمام إلى جماعات إرهابية.

3- سورما (2018)





بطولة المطرب دالجيت دوسانجي وتابسي بانو، وتدور أحداثه حول لاعب الهوكي الشهير سانديب سينج، الذي تعرّض لحادث جعل عودته إلى الملاعب أمراً مستحيلاً، لكنه حقق هذا المستحيل بعدما حارب تلك إعاقته وبذل مجهوداً كبيراً للتعافي والعودة مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في بطولة العالم بل وتحقيق إنجاز لبلاده.

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4- ناريندرا مودي (2019)





بطولة فيفيك أوبروي، الذي واجه تهديدات بالقتل لتجسيده تلك الشخصية، ويروي الفيلم قصة كفاح رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، منذ أن كان بائع شاي في محطة القطار مروراً برئاسة حزب الحكومة الهندية حتى وصوله إلى كرسي الهند الأول.

5- سوبر 30 (2019)





يعد الفيلم عودة للنجم هريثيك روشان بعد ابتعاده عن بوليوود لمدة عامين، ويجسِّد خلاله السيرة الذاتية لعالم الرياضيات الهندي أناند كومار، صاحب مشروع "سوبر 30" الذي يُطبَّق حالياً في المدارس الهندية.

برنامج "سوبر 30" معني باختيار الطلاب المتفوقين في مجال الرياضيات سنوياً، لإخضاعهم لبرنامج تدريبي حكومي من نوع خاص يؤهلهم لإكمال تعليمهم مجاناً في المعاهد والكليات المتخصصة.

6- 83 (2020)





بطولة رانفيير سينج، وتدور أحداثه حول قصة نجاح منتخب الهند للكريكت بقيادة قابيل ديف وحصوله على كأس العالم في عام 1983.

ومن المقرر طرح الفيلم في 10 أبريل/نيسان المقبل، ويشارك رانفيير بطولته ديبيكا بودكون وساهيل خطار.

7- ساينا (2020)





بطولة بارنيتي تشوبرا وإخراج أمول جوبتا، ويتناول السيرة الذاتية للاعبة تنس الريشة الهندية ساينا نيهوال، التي حصدت أكثر من 25 بطولة للهند رغم أنّها لم تتخط 30 عاماً.

الفيلم كان من المفترض طرحه هذا العام، لكن الاختلاف مع المرشحة الأولى لتقديم الدور شرادها كابور تسبب في تأجيل التصوير لحين الاتفاق مع بارنيتي التي تخضع حالياً لتدريبات مكثفة على لعبة تنس الريشة.