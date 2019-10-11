المُعجبات السعوديات يستقبلنَ فرقة BTS الكورية في الرياض بـ "الحماس والصّراخ".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُحيي فرقة "BTS" الكورية حفلًا غنائيًا اليوم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي سيستمر إلى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكان أعضاء الفرقة المكوّنة من 7 أشخاص قد وصلت يوم أمس إلى السعودية، وسط استقبال حاشد وكبير من المعجبين والمعجبات، دفعت الشرطة السعودية للتدخل خوفًا من حدوث تدافع كبير.

ومنذ صباح اليوم، بدأت الجماهير بالتوافد إلى أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض من أجل حضول الحفل، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تكشف عن حجم الجماهير الكبيرة التي ستحضر الحفل والتي تكشف أيضًا عن حجم الشعبية التي تتمتع بها الفرقة في السعودية.

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وتُظهر الفيديوهات حماسة الجمهور خاصةً من الجنس اللطيف، وتوافدهن إلى الحفل مع تعبيرهن عن مدى سعادتهن لتواجد الفرقة في الرياض.

يُشار إلى أن كيم نام جون الشهير بـ " آر إم" أحد أعضاء الفرقة كان قد كشف عن هذا الحفل في وقت سابق قائلًا: " تلقينا دعوة رسمية للغناء في المملكة العربية السعودية، ولم نتردّد أبدًا في الموافقة، فإذا كان هناك مكان يريد الناس رؤيتنا فيه فإننا ببساطة سوف نذهب إلى هناك، هذا هو ما نشعر به حقًا. لقد مر الكثير من الوقت منذ أن قدمنا عروضًا في الشرق الأوسط - حيث كانت آخر مرة في دبي عام 2016".

وتمتلك فرقة BTS شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصةً في دول الخليج، خاصةً بعد اهتمام الجمهور الخليجي بالفن الكوري والدراما الكورية مؤخرًا بشكل كبير.