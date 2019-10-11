متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان ماجد المصري إنّ من بين الأدوات التي يستخدمها الفنان لإقناع الجمهور بالشخصية التي يجسّدها هو تغيير مظهره الخارجيّ من حيث شكل الملابس والمكياج، موضحًا أنّه قصد تغيير شكله في "بحر" مع إتقان طباع الشخصيّة وطريقة كلامها للوصول بشكل كبير إلى قلب وعقل الجمهور.
وأعرب في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الإسكندريّة السينمائيّ عن سعادته لنجاح المسلسلين اللذين شاركا فيهما "زلزال" و" بحر"، مشيرًا إلى أنّ كلّ الأعمال التي يشارك فيها قريبه من قلبه لأنّه يجسّد الشخصيات بكلّ تركيزه وقدراته الفنية حتى تخرج للناس بشكل متميّز.
وعن مشاركة نجله آدم في مسلسل "بحر" قال ماجد المصري إنّه لم يتدخّل إطلاقًا في مشاركته بالعمل ولم يقدّم له أيّ نصائح، بل على العكس كان يختفي تمامًا من البلاتوه أثناء تصوير "آدم" ويتركه مع المخرج حتى يعتمد على نفسه.
وفاجأت الفنانة هنادي مهنا الجميع باقتحام اللقاء لتهنئ ماجد المصري وقامت بتقبيله واحتضانه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري: توقّعنا النّجاح لمشهد موت حبيبة في "بحر".. ولم أتدخّلْ في مشاركة ابني آدم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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