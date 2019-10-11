شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزة اللبنانية: الغناء بالمصرى عشقى وموسيقار الأجيال سبب تسميتى"عزيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت المطربة اللبنانية عزيزة إلى مصر فى زيارة قصيرة استمرت 3 أيام من، أجل إحياء إحدى الحفلات، وصرحت لـ ”الخليج 365” قائلة : ليست المرة أو الزيارة الأولى لى فى مصر بل هى الثالثة .

وقالت : اعشق الغناء بالمصري واعشق الفن المصري بشكل عام، وسبق أن قدمت أغنية "يا صلاة الزين" التى كتبها بيرم التونسى ولحنها زكريا أحمد، وقمت بغنائها بشكل مودرن بتوقيع ميشال فاضل، ونجحت نجاحا كبيرا.

أما عن اسم عزيزة فتقول إنه ليس اسمها الحقيقى إنما هو اسم فنى اختارته من وراء مقطوعة "عزيزة" الموسيقية التى لحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كما أنها من عُشاق عبد الوهاب وكبرت على ألحانه وأعماله الموسيقية، فهى تنتمى حسب قولها إلى تلك المدرسة الطربية، التى نماها فيها والدها.

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الزيارة الثالثة للمطربة عزيزة جاءت بعد فترة قصيرة من طرحها أحدث أغنياتها بالمصرى والتى طرحتها بالصيف وأرادت أن تحتفل بها فى مصر حيث لم تستطع أن تفعل ذلك من قبل بسبب إرتباطاتها الفنية فى لبنان وخارج لبنان، الأغنية حملت عنوان "أرقص معايا" كلمات محمد رفاعى ولحن محمد يحيى وتوزيع جيزو، والأغنية تم تصويرها فيديو كليب وأخرجه فارس سخن.

وعن أحلام عزيزة فهى تتمنى تقديم حفلة موسيقية كبيرة من أمام الأهرامات، ذلك المكان التاريخى العظيم الذى زارته وانبهرت به