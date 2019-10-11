شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أغنية ياما على نفسى جيت لعمرو مصطفى من كلمات تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الملحن والمطرب عمرو مصطفى أولى أغنيات ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، وذلك بعد توقف دام قرابة 10 سنوات عن إصدار آخر ألبوماته الغنائية "الكبير كبير" الذى أصدره عام 2009م.
أغنية "لعبت مع الأسد" كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية: ياما على نفسى جيت.. ياما وياك أسيت بس مليت خلاص.. وأما مليت مشيت خسرتنى للأبد.. وكلمة وقولتها لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى، اللى جواك وبان.. عمرى ماديك أمان، سيبنى خليك بعيد.. وانسى أيام زمان، من حياتى انتهيت.. همشى وإنت اتنسيت، يعنى وقت الفراق.. مش هينفع ياريت".
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