شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو مصطفى يطرح فيديو كليب "هتوحشنا" كلمات تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى أغنية فيديو كليب جديدة بعنوان "هتوحشنا" من ألبوم "لعبت من الأسد"، كلمات المستشار تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وموسيقى Afrojack، ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى، بعد غياب 10 سنوات.

وجاءت كلمات الأغنية: "قال إيه قال هينسى .. يالا عنى غيب نرجع تاني أنسى .. مايصحش وعيب اللي يروح ما بيجيش .. زمنك راح عليه ده انت هتوحشنا .. وفراقك هيعيشنا وعموماً بُكرة ان عشنا .. هتجيني تقول ندمان ده انت هتوحشنا .. واما تقابل ناس غيرنا بُكرة تقول كتر خيرنا .. روح من غير إستئذان جرى ايه ده انت قبلي .. ولا نسمع عليك وده خير يتحسبلي .. ولا نسيت ماضيك اللي يروح مابيجيش .. زمنك راح عليه ده انت هتوحشنا .. وفراقك هيعيشنا وعموماً بُكرة ان عشنا .. هتجيني تقول ندمان ده انت هتوحشنا .. واما تقابل ناس غيرنا بُكرة تقول كتر خيرنا .. روح من غير إستئذان".

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وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كشف عن إطلاق ألبوم غنائى مع الفنان عمرو مصطفى تحدى به كل الفنانين والموزعين فى العالم العربى.

وتحدى تركى آل شيخ عبر "فيس بوك" فنانى وموزعى الوطن العربى، وكتب قائلا: "ألبومى مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحد منا لكل فنانى وموزعى الوطن العربى".

ويحمل الألبوم عنوان "لعبت مع الأسد"، ويضم أغانى بعنوان "ما يهمنيش"، و"أسيب ما اتسابش"، و"مفيش غيري"، و"غدارة"، و"سلمى"، و"اسمع الكلام"، و"هتوحشنا".