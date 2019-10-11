عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية، اليوم، عرض الفيلم المنتظر El Camino الجديد الذي يعد استكمال لأحداث السلسلة الدرامية الشهيرة Breaking Bad، بعد توقف لأكثر من 6 سنوات على عرض اخر حلقات المسلسل. الفيلم الجديد يقوم ببطولته النجمان آرون بول وبراين كرانستون، وقد فازت شبكة قنوات نتفليكس بالإذاعة الحصرية للفيلم الجديد بعد سباق مع شبكة AMC الأمريكية. وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.

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