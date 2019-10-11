شكرا لقرائتكم خبر عن درة تعود لـ بلاتوه "بلا دليل" باستوديو نحاس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة درة إلى بلاتو مسلسلها "بلا دليل" اليوم الجمعة حيث تصور مشاهدها داخل استوديو نحاس وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان عمر الشناوي، وأخرون من النجوم ويستمر التصوير فى نفس الديكور يومين وتنتقل بعدها إلى ديكور أخر.
ومن ناحية أخرى، أعلنت درة عن بداية عرض مسلسلها "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.
وتخوض درة بالمسلسل ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد تقديمها "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته لبلبة، فاروق الفيشاوى، نسرين أمين، أحمد حاتم، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.
كانت هذه تفاصيل خبر درة تعود لـ بلاتوه "بلا دليل" باستوديو نحاس.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.