تراند اليوم : أهل الفن يودعون صاحب البهجة ” طلعت زكريا ” ..صور

كتبت- أميرة علي

الإنسان يموت وتبقي ذكراه مخلدة في أذهان أصدقائة وأقاربه ،ففي ليلة من الليالي الحزينة ودع أهل الإسكندرية صاحب البهجة وراسم الضحكة علي ووشوش الجمهور الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” ،الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية دخل علي إثرها المستشفي ،وتوفي عن عمر يناهز58 عاما .

فكان لموته صدمة كبيرة من محبيه ، وجمهوره أيضا الذي طالما تعود علي رؤيته علي الشاشة المصرية ،غفر الله له ورحمه .

وأقيم مساء الخميس 10 أكتوبر الجاري عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية.

وحرص عدد كبير من النجوم الذي ظهر علي ملامح وجههم الحزن الشديد علي فراقه على حضور العزاء ، مثل سمير غانم وصلاح عبد الله وأحمد السقا وأيتن عامر وأحمد فهمي وأشرف زكي وعلي ربيع وأوس أوس وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن ومحمد هنيدي.

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