تراند اليوم : إبنة طلعت زكريا تنشر كوميكس لوالدها وتعلق :فيها إيه لما تدعولي مش حوار يعني

أقيم مساء الخميس 10 أكتوبر، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية.

حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور وتقديم واجب العزاء لأسرة طلعت زكريا وظهر حزنهم وتأثرهم لفراق الراحل.

وتعقيبا على الأمر نشرت ابنته إيمي عبر حسابها على Instagram صورة لوالدها، مكتوب عليها: “وفيها إيه لما تدعيلي بالرحمه زي ما كنت بضحكك، مش حوار يعني”، وكتبت: ليلتك كانت حلوة ياحبيبى ربنا يرحمك ويغفرلك وينور قبرك”.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.