تراند اليوم : قصة شعر جديدة تبرز جمال منة شلبي .. فيديو

قررت الفنانة منة شلبي تغيير اللوك خاصة بعدما طال شعرها قليلا.

انتشر فيديو لمنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في صالون تصفيف الشعر، وظهرت وقد غيرت لون شعرها إلى الأصفر الفاتح.

تباينت آراء جمهور منة ما بين معجب باللوك الجديد، وآخرون فضلوا لون الشعر البني الغامق عليها.

يشار إلى أن منة شلبي، شاركت في بطولة فيلم “خيال مآته” الذي طرح في دور العرض السينمائية خلال أيام عيد الأضحى 2019، بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.