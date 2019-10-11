بالصور: دنيا بطمة تنشر صورة هدية من زوجها محمد الترك هذه مناسبتها

نشرت الفنّانة المغربيّة دنيا بطمة صورة هدية تلقتها من زوجها ومدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك بمناسبة وصولها لـ 5 مليون متابع على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. إقرئي أيضًا: سلمى رشيد تضع طفلها "يانيس" في أميركا ولهذا السبب أخفت الخبر دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة التصوير، على حسابها على "انستغرام"، ووجهت الشكر لهم، بقولها: " شكرا على الخمسة ملايين متابع حقيقي عالانستغرام أحبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي". Advertisements صورة للهدية التي حصلت عليها كما شاركت دنيا، مع متابعيها صوراً من هديتها وهي عبارة عن أحدث أنواع الهواتف الذكية من نوع"ايفون 11" إضافة إلى باقة كبيرة من الورود، وأرفقتها بتعليق قائلة: "ما أنحرم منك يا روحي، أحلى هدية من أغلى ناسي بمناسبة الخمسة مليون متابع عالانستقرام". إقرئي أيضًا: ليا إبنة نانسي عجرم في أجمل صورها وقام محمد الترك، بدوره بنشر صورة من جلسة تصوير زوجته على حسابه على "انستغرام"، وهنّأ دنيا قائلاً: "مبروك ملكتي 5 مليون متابع وكل الشكر لكم لدعمكم". وتحرص دنيا على نشر الهدايا التي تصلها من زوجها رغم انتقادات متابعيها وتمنيهم عليها ان تحتفظ بخصوصياتها بعيدا عن السوشال ميديا.

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