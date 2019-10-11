نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»،

وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة في إحدى حفلاتها الأخيرة مرتدية فستاناً مميزاً، وعلقت: «حبيت أطمنكم عليا»، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وكانت قد انتشرت مؤخراً بعض الأخبار التي تؤكد إصابة أصالة بحالة نفسية صعبة؛ نظراً لبعض المشكلات التي واجهتها مع زوجها المخرج طارق العريان، والذي اضطرها إلى اللجوء للطبيب النفسي.

يذكر أن أصالة نصري طرحت 3 أغنيات بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي «نكتة بايخة»، من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

مختصر:

نشرت أصالة، صورة عبر «إنستجرام»، وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة في إحدى حفلاتها الأخيرة مرتدية فستاناً مميزاً، وعلقت: «حبيت أطمنكم عليا»، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة توجه رسالة لجمهورها بعد انتشار أخبار بمرضها النفسي: "حبيت أطمنكم عليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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