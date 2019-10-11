شاهد.. الفنانة “جود عزيز” تثير الجدل بخلعها الحجاب وتتعرض للإنتقادات

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 02:52 مساءً - أعلنت الفنانة جود عزيز، تخليها عن الحجاب، وشاركت صورة لها عبر “سناب شات”، أثارت جدلا كبيرا.

وبدأت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على “إنستغرام” في نشر صورة جود دون حجاب، وأرفقت معها مقطع فيديو لها قبل 4 أشهر، أثناء إعلانها ارتداء الحجاب، وقرارها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجهت الفنانة بعض الانتقادات من جانب جمهورها والذين اتهموها بإثارة الجدل من أجل الشهرة. وفي يونيو الماضي، أعلنت “جود” ارتداء الحجاب، مؤكدة أن القرار ليس كما يشاع بأنه رغبة في إثارة الجدل من أجل تحقيق الشهرة، بل ارتدته عن اقتناع منها.

وقال البعض إن ارتدائها الحجاب كان بهدف جمع متابعين أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ردت على ذلك قائلة: يعني أصلاً أنا كان قراري أكبر من هذا، كنت ناوية أترك السوشيال ميديا كاملة، بعدين قلت طيب شوي شوي أتركها كذا كيف، يمكن بعد شهرين أقفل حساباتي فهمتوا؟.



