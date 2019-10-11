بالصور- نانسي عجرم “ولّعت الجو” في مصر

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً فنياً لصالح إحدى الشركات الخاصة بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد في مصر.

Advertisements

اعتلت نجمة “بدنا نولّع الجو” المسرح متألقة بفستان أسود اللون، لافت للانظار، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وغنّت باقة منوعة من أجمل وأشهر أغنياتها منها “الدنيا حلوة”، “ما تيجي هنا”، ثم “بدنا نولع الجو”، وغيرها من الأغاني الجميلة.

نانسي باقية في مصر، حيث ستحيي حفلاً غنائياً الليلة في “جامعة الدلتا” في مصر لمناسبة بداية العام الدراسي، ومن المتوقع ان تقدم أجمل أغنيات أرشيفها الفني .

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أول أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة خاصة بعدما سجلت الأغنية وهي بصدد تصويرها