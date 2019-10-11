طوني مخّول يقدّم “الحفل الكبير” من لبنان إلى العالم

برعاية معالي وزير السياحة الأستاذ أواديس كيدانيان، يحضّر الموسيقي والمؤلّف المتميّز طوني مخّول، لجولة حول العالم مع عرضه الجديد Le Grand Spectacle “الحفل الكبير”، بحيث ستبدأ الجولة انطلاقاً من لبنان من خلال عرض واحد فقط في 24 تشرين الأول، 2019 على مسرح كازينو لبنان.

وسيتضمّن الحفل عرضاً فنّياً جديداً بإنتاج كبير مع أكثر من 90 مؤدّي على المسرح سيقدّمون أداء فريداً و غير مسبوق. من كتابة، تلحين، توزيع وإنتاج طوني مخّول، يجمع العرض تأليف موسيقي، أوركسترا فلهارمونية، كورس، مغنين، راقصين، و عروض فيديو فنيّة، جميعها في مزيج مميّز وجديد.

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إنّ هذا العرض الحي، الذي يديره على المسرح طوني مخّول و هو يعزف على غيتاره، يتضمّن أداء أغاني وموسيقى، والأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة بسّام شلّيطا. أما الرقص، و هو من تصميم ساندرا عبّاس وأسادور أوردجيان، فيضمّ 30 راقصاً سيؤدون أساليب مختلفة مثل التانغو، الفالس، الديسكو، السالسا، الباليه، السامبا، الرقص الإسباني وغيرها.

كما يتضمن Le Grand Spectacle “الحفل الكبير” عروض فيديو فنية أخرجها الياس عبسي بدقّة لتناسب كل نغمة وأغنية وستبثّ على شاشة عملاقة، ما سيزيد من ترفيه الحضور وعظمة العمل. ومعلّقاً على هذه الفكرة، يقول مخّول الذي يرفض تضمين عروضه أي لحن أو أغنية ليست من تأليفه: “أردت خلق عرض يتضمّن أكبر عدد ممكن من أنواع الفنون والأداء. سيشكّل Le Grand Spectacle “الحفل الكبير” عرضاً فريداً، صنع في لبنان، سيجول العالم معرّفاً الشعوب على فن متنوّع وجميل، و يعطي صورة حضارية عن لبنان باعثاً رسالة حب إلى العالم أجمع”.

بعد النجاح الكبير لإطلاق ألبومه الأخيرNew Dawn “الفجر الجديد” في كانون الأول 2018، وضع المؤلّف و الموزع الموسيقيّ طوني مخّول، نصب عينيه رؤية تتطلّب مبادرة ضخمة أسفرت عن ولادة Le Grand Spectacle “الحفل الكبير”. وسيكشف عنه للمرّة الأولى على مسرح كازينو لبنان في حضور نخبة من المدعوّين بينهم سياسيين، دبلوماسيين، فنانين، أهل الصحافة، إضافةً إلى الأصدقاء، محبّي الموسيقى ومنظّمي الحفلات و المهرجانات . وفي النهاية نذكر قول مخّول الشهير: ” لا موسيقى بدون لحن جميل “.