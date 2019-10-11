خاص- راغدة شلهوب تصور “تحيا الستات” قريبًا

بدأت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب تحضيراتها لموسم جديد من برنامج “تحيا الستات” الذي يعرض على قناة “النهار” المصرية.

وكشفت راغدة في دردشة سريعة مع “الخليج 365” الى أنها تستعد لتصوير 13 حلقة من البرنامج. وتابعت أنها حالياً تعقد جلسات مكثفة مع فريق العمل لاختيار أسماء النجوم الذين سيشاركون في الحلقات على ان ينطلق التصوير قريبًا.

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وهل من الممكن ان نراها على الشاشة اللبنانية في برنامج جديد، أكدت أن كل شيء “قسمة ونصيب”، فلم يكن قرارها الابتعاد عن بلدها، بل تلقت عرضًا أفضل خارج لبنان ولكن أي فرصة تقدم لها أفضل وتقتنع بها ستقبلها.

وكان البرنامج قد أثار الجدل بموسمه الاول بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، استبدال اسمه من “قطعوا الرجالة” الى “تحيا الستات”. واكدت راغدة حينها “أن مصر بلدها الثاني والشعب المصري عائلتها ولا تقبل أي شيء يثير الشك في قلوبهم أو إزعاجهم”.

من جهة أخرى، تم تكريم راغدة شلهوب ضمن Black Diamond Awards بدورته الاولى، وتستلم راغدة التكريم في حفل يقام في تيبلسي عاصمة جورجيا في 16 تشرين الثاني المقبل. (لقراءة تفاصيل الخبر: خاص- “الخليج 365” يلتقي عدد من المكرمين خلال اطلاق حفل “بلاك ديامند اووردز”)