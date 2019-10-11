تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية وسط حضور نجوم الفن

كـّرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لسينما البحر المتوسط في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ورئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري، أمس الخميس، النجمة نبيلة عبيد عن مجمل أعمالها، بعد انتهاء ندوتها التي تحدثت خلالها عن بداياتها والكثير من تفاصيل حياتها.

وصرحت "عبيد" خلال الندوة بأن بداياتها الفنية لم تكن تعلم وتدرك أنها كانت عبارة عن رسائل فنية هامة في حينه نظرًا لصغر سنها، وأن بداياتها الفنية جاءت عن طريق الصدفة، إذ إن البداية كانت من خلال "المماليك" الذي ناقش طبيعة الطاغية والمستبد في حكمه، لتقدم بعدها ""رابعة العدوية" الذي قدمت من خلاله دور إحدى أولياء الله الصالحين، لتقدم بعده "زوجة من باريس" وقدمت من خلاله دور المرأة التي تأتي من الخارج من مجتمع متفتح، لتصطدم بالواقع الشرقي في مجتمع مغلق.

وأكدت "نبيلة" أن هناك العديد من المخرجين الذين وقفوا بجانبها في بداية مسيرتها الفنية، أبرزهم حسين كمال، عاطف الطيب، أشرف فهمي، يوسف شاهين، وعلي عبدالخالق الذي قدمت معه 5 من أفلامها.

وحضر الندوة العديد من نجوم الفن، وضيوف المهرجان، على رأسهم لبلبة، فردوس عبدالحميد، محمود قابيل، وفاء عامر، إلهام شاهين، غادة إبراهيم، أحمد عبدالعزيز، إيناس الدغيدي، علي عبدالخالق، الإعلامية سهير شلبي، رجاء الجداوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمنتج فاروق صبري، وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وآخرين.

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