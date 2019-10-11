القاهرة - لايف ستايل
كشفت شبكة فضائية "History" الأميركية، الستار عن البوستر الدعائي الرسمي لأحدث مواسم سلسلة الأكشن والدراما "Vikings"، بينما نشر صناع المسلسل عبر منصات المسلسل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو الرسمي له، الذي ظهر خلاله سيطرة "بيورن لوث بروك" على مقاطعة "كاتيجات".
ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد صراعًا بين بيورن وشقيقه على السلطة، وتدور قصة المسلسل منذ بداية مواسمه الذي تم طرحه عام 2013 حول السكان الإسكندنافيين الأوائل، وحياتهم الاجتماعية، وحروبهم وكيفية وصولهم إلى بقية البلدان المجاورة لهم.
ومن المنتظر أن يتم عرض أولى حلقات المسلسل في 4 من ديسمبر المقبل، واستطاع المسلسل أن يحصد 32 من الجوائز من أصل 92 جائزة ترشح لها منذ عرضه.
"Vikings" من بطولة كل من جوستاف سكاسجارد، كاثرين وينيك، أليكسندر لودويج، ترافيس فيميل، جورجيا هيرست، مودي هيرست، مو دانفورد، أليسا ساذرلاند، والمسلسل من صناعة مايكل هيرست.
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كانت هذه تفاصيل خبر طرح الإعلانات الدعائية الرسمية للموسم السادس من "فايكنجز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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