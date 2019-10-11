أمير عيد يغني "أنا الأهلي" في احتفالية تسليم النادي درع الدوري

القاهرة - لايف ستايل
قدم الفنان أمير عيد أغنية “أنا الأهلي”، خلال حفل تسليم النادي الأهلي درع الدوري، بحضور الكابتن محمود الخطيب.
وتضمن كلمات الأغنية: “أنا الأهلي اللي كان والحاضر أنا الاسم اللي هز جبال.. من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال أنا قد الحياة وتحدي ولسه عندي قوة وعندي”.
قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، توقفت مع شعار الاحتفال، “الأهلي لا يعرف المستحيل”، وهذه حقيقة، مشيراً إلى أن الموسم كان صعبًا للغاية لأسباب عدة منها إصابات لاعبي الفريق، وعدم حضور الجمهور.
وأضاف “الخطيب” خلال كلمته باحتفالية تسلم درع الدوري، أن هناك من يحاول إفشال النادي الأهلي، وأنه هم هؤلاء المجموعة فشل النادي الأهلي، أكثر من أنهم يحاولون النجاح.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، أن النادي الأهلي يتعرض للإساءة والتطاول هو وأعضائه، وهذا أمر غير رياضي، مشيراً إلى ان الأهلي يعلم حقوقه بما يتناسب معه، وليس من قيمته التدني.
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