





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة مساء أمس عن موعد دفن جثمان مواطنها المخرج الراحل شوقي الماجري في وطنه تونس "اليوم" بتغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص على "تويتر" شاكرة السفير التونسي في مصر علي السيد نجيب منيف على حرصه وسرعة الإجراءات لنقل جثمانه إلى أرض الوطن". فيما أعلنت لاحقاً عن تقبل التعازي بالراحل عصر غد السبت بمسجد "فريد شوقي" بالعجوزة بعد صلاة المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تكشف موعد دفن وعزاء مواطنها شوقي الماجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.