محمد إمام يُجسّد شخصية الضابط الأسطورة بفيلمٍ جديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان محمد إمام عن فيلم سينمائي سيقدِّم فيه شخصية الضابط الشهير إبراهيم الرفاعي الذي كان قائداً للمجموعة 39 قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر، واستشهد يوم الجمعة 19 أكتوبر من العام 1973، وهو يُعتبَر في الذاكرة الشعبية أنه "أسطورة الجيش المصري". حيث غرّد عبر حسابه الموثّق على "تويتر" كاتباً: "مشروع ظهر فجأة .. عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي". لكنه لم يكشف أية تفاصيل أخرى عن العمل.

يذكر أنه يكمِل ما تبقى له من مشاهد من فيلمه الجديد "لص بغداد" الذي يشارك في بطولته مع ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.