اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان محمد إمام عن فيلم سينمائي سيقدِّم فيه شخصية الضابط الشهير إبراهيم الرفاعي الذي كان قائداً للمجموعة 39 قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر، واستشهد يوم الجمعة 19 أكتوبر من العام 1973، وهو يُعتبَر في الذاكرة الشعبية أنه "أسطورة الجيش المصري". حيث غرّد عبر حسابه الموثّق على "تويتر" كاتباً: "مشروع ظهر فجأة .. عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي". لكنه لم يكشف أية تفاصيل أخرى عن العمل.
يذكر أنه يكمِل ما تبقى له من مشاهد من فيلمه الجديد "لص بغداد" الذي يشارك في بطولته مع ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يُجسّد شخصية الضابط الأسطورة بفيلمٍ جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.