شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزاء طلعت زكريا.. هكذا تحدثت إيمى ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء أمس الخميس 10 أكتوبر، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور وتقديم واجب العزاء لأسرة طلعت زكريا، وظهر حزنهم وتأثرهم لفراق الراحل، على رأسهم الفنان صلاح عبد الله وخالد زكي وأحمد السقا ومحمد هنيدى وأحمد فهمي وهنا الزاهد والإعلامي عمرو الليثي وغيرهم.

ونشرت ابنة طلعت زكريا صورة له عبر صفحتها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " وفيها إيه لما تدعيلي بالرحمه زي ما كنت بضحكك، مش حوار يعني"، وكتبت: ليلتك كانت حلوة ياحبيبى ربنا يرحمك ويغفرلك وينور قبرك".

كما نشرت صورة أخرى وهى تحتضنه وعلقت عليها: "فى الجنه هشوفك وهكون فرحانه اوى وهحضنك ومش هسيبك ابدا انا عارفه انك معايا هنا كمان ف الدنيا وحاسس بيا كان نفسى تفضل كمان شويه بس ده قضاء ربنا ومؤمنين بى ربنا يرحمك ياحته من قلبى مشيت واخدت منى كل حاجه حلوه كنت ضهرى وسندى بس هفضل برضه فخوره انى بنتك لآخر يوم ف عمرى الفاتح".

الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

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