شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Gemini Man بطولة النجم العالمي ويل سميث، عن كواليس تصوير واستعدادات الفيلم الذى يعرض حالياً في دور العرض السينمائي في أسبوعه الثانى.
وظهر ويل سميث في مقطع الفيديو المنشور وهو يؤدي بعض اللقطات من المشاهد التي جمعته مع نسخته التقليدية التي يظهر بها في الأحداث الدرامية، بالإضافة إلى بعض تعليقات مخرج العمل على الكثير من المشاهد.
فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ويشارك فى بطوله العمل مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.
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