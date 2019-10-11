شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة لضيوف مهرجان الإسكندرية للتنديد بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام عدد من ضيوف مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته 35 ، وقفة احتجاجية ضد الإدمان والإرهاب، يتقدمهم الفنان المغربي الكبير محمد مفتاح والمخرج التونسي رشيد فرشيو والفنان محيي اسماعيل والمنتجة الألمانية الفرنسية كارين انجل والدكتور يحيي عزمي والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون يتوسطهم رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية.

يعرض مهرجان الاسكندرية السينمائى اليوم الجمعة فيلم "الممر" في السادسة والنصف مساء، وسيعقبه ندوة تكريم بحضور منتج العمل هشام عبد الخالق، والفنان محمد فراج، والفنان أحمد فلوكس، والفنان محمد جمعة، والفنان أمير صلاح الدين والفنان محمود حافظ.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.