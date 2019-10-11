شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور ركز عليها فيلم الممر.. منها صورة بدو سيناء وحرب الاستنزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عرض فيلم "الممر" على شاشة التليفزيون، بالتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدلا يزال الفيلم يحظى بإشادة واسعة ممن شاهدوه ليثبت أنه حالة مختلفة فى السينما المصرية خرجنا منها بنقاط مهمة نسلط الضوء على أبرزها فى السطور التالية.

الاحتفاء بذكرى أكتوبر بصورة غير مسبوقة

بعد مرور قرابة الخمسين عاما على انتصارات السادس من أكتوبر بات ضروريا تخليد أبطالها بأعمال جديدة تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية لما لها من أهمية كبرى حالياً، مثلما ظهر فى شعور الشباب سواء بعدما شاهدوا الفيلم فى دور العرض أو على شاشة التليفزيون مثلما اتضح فى ردود الفعل على السوشيال ميديا بمجرد مشاهدة فيلم الممر.



فيلم الممر

تسليط الضوء على مرحلة الاستنزاف

ما إن عرض فيلم الممر وحاول كثيرون التعرف على العملية الحقيقية مثلما حدث مع أفلام أخرى كـ (الطريق إلى إيلات) حيث حاول وقتها عدد كبير التعرف على الأبطال الحقيقيين من خلال البرامج التليفزيونية ليعرفوا من هم الأبطال الحقيقيون الذى لعب أدوارهم نجوم مثل عزت العلايلي ونبيل الحلفاوى، وهو ما حدث حالياً ولكن بصورة مختلفة عبر الرجوع إلى الإنترنت ليفاجأ قطاع كبير بما فعله الجندى المصرى الذى لم يستسلم للنكسة ليثور على الفور طوال حرب الاستنزاف التي تضمنت أبطال كثر منح الفيلم الضوء الأخضر لكثيرون من أجل التعرف عليهم وعلي مدي صعوبة تلك العمليات التي كانت بمثابة طريق الانتصار في حرب السادس من أكتوبر حيث كبدت اسرائيل خسائر عديدة آنذاك.



محمد فراج

3/ نجاح الرهان على تلك النوعية من الأفلام

بنجاح فيلم ( الممر ) لدي الجمهور علي مستوي الإيرادات أولاً أثناء عرضه في دور العرض ثم الحالة الذى تمكن من تحقيقها في الشارع بمجرد عرضه على شاشة التليفزيون ستتغير بلا شك نظرة المنتجين لتلك النوعية من الأفلام فلن يظل الخوف من الإقدام على تلك الأعمال موجود بحجة فشلها على مستوي الإيرادات لأن ما حدث أثبت خلاف ذلك.

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4/ صورة بدو سيناء

دوماً ما أثيرت العديد من الأمور حول بدو سيناء من اتهامات طالتهم من قبل البعض وصلت لحد التشكيك فى وطنيتهم من قبل البعض، وبالتالي ظهر جلياً خلال الفيلم الصورة المشرفة عن هؤلاء الأبطال الذين ساهموا فى انتصارات الجيش طوال فترة الاستنزاف حيث تمكنوا من مساعدة أبطال الجيش فى التغلب خلال معاركه وقتها وهو ما ظهر واضحاً خلال التضحيات الذى قاموا بها بتلك العملية عبر شخصية الذى لعبها الفنان محمد جمعة وأخته التي لعبت دورها اسماء ابو اليزيد.



محمد جمعة

5/ الرد على فيلم الملاك

خلال الفترة الماضية ثار العالم حول فيلم الملاك وصاحبه ضجة واسعة وقتها تساءل الكثيرون عن دور السينما المصرية فى عدم ترك الساحة للعدو يتلاعب بالسينما ويزرع أفكاره به، وبالتالى جاء فيلم الممر مهماً للغاية للرد وكأنه أثبت أن المصريين يمتلكوا سلاحاً قويا.