24 فيلمًا في القائمة المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي تتضمن 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية، سوف يشاهدها 42 ناقداً من 13 دولة عربية لاختيار أفضل فيلم أوروبي ضمن القائمة التي رشحتها مؤسسات ومعاهد عبر القارة الأوروبية.

تُقام فعاليات تقديم الجوائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر المقبل.

قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، هي:

- بغداد في خيالي، إخراج: سمير، سويسرا (اختيار رسمي في مهرجان لوكارنو).

- And Then We Danced، إخراج ليفان أكين، ويمثل الفيلم السويد في أوسكار 2019.

- Buñuel in the Labyrinth of the Turtles، إخراج سلفادور سيمو، إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي).

- Corpus Christi، إخراج يان كوماسا، بولندا (أيام فينيسيا).

- God Exists, Her Name is Petrunya، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا، شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي).

- Gods of Molenbeek، إخراج ريتا هوهتانين، فنلندا.

- History of Love، إخراج سونيا بروسنك، ممثل سلوفينيا في أوسكار 2019.

- Let There Be Light، إخراج ماركو شكوب، سلوفاكيا (مهرجان كارلوفي فارس).

- Mali، إخراج أنطونيو نويتش، ممثل كرواتيا في أوسكار 2019.

- Oleg، إخراج يوريس كورسيتيس، لاتفيا (نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي).

- Our Mothers، إخراج سيزار دياز، بلجيكا (أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي).

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- Out Stealing Horses، إخراج هانس بيتر مولاند، ممثل النرويج في أوسكار 2019.

- Shindisi، إخراج ديتو تسينتسادزه، ممثل جورجيا في أوسكار 2019.

- Stitches، إخراج ميروسلاف تيرزيتش، صربيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي).

- System Crasher، إخراج نورا فينجشايد، ممثل ألمانيا في أوسكار 2019.

- Take Me Somewhere Nice، إخراج إينا سندرافيتش، هولندا (مهرجان روتردام السينمائي الدولي).

- The Champion، إخراج ليوناردو دي أجوستيني، إيطاليا (مهرجان كارلوفي فاري).

- The Delegation، إخراج بويار أليماني، ممثل ألبانيا في أوسكار 2019.

- The Painted Bird، إخراج فاتسلاف مارهول، ممثل جمهورية التشيك في أوسكار 2019.

- The Son، إخراج إنيس تانوفيتش، ممثل البوسنة والهرسك في أوسكار 2019.

- Truth and Justice، إخراج تانيل توم، ممثل إستونيا في أوسكار 2019.

- When Tomatoes Met Wagner، إخراج ماريانا إيكونومو، اليونان (مهرجان سيدني).

- Who You Think I Am، إخراج صافي نيبو، فرنسا (مهرجان برلين السينمائي الدولي).

- You Have the Night، إخراج إيفان سالاتيتش، الجبل الأسود (مهرجان روتردام السينمائي الدولي).

جدير بالذكر أن قائمة النقاد المشاركين في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، تضم "إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد شوقي (مصر)، أسامة عبدالفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير(العراق، المملكة المتحدة)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، عبدالستار ناجي (الكويت)، عبدالكريم قادري (الجزائر)، عبدالكريم واكريم (المغرب)، عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بن عزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد شويكة (المغرب)، محمد عاطف (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، مهدي عباس (العراق)، هدى إبراهيم (لبنان)، هوفيك حبشيان (لبنان)".