في اليوم العالمي للفتاة.. آسر ياسين يوجه رسالة لمتابعيه على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان آسر ياسين، عن دعمه لواحدة من المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.

وكتب آسر، عبر حسابه على "تويتر": "في أغلب وسائل الإعلام، البنات والشابات بيظهروا أنهم بيفكروا بعاطفتهم مش بعقلهم، وده بيوصل رسالة أن البنت والشابة والسيدة ما تصلحش تكون في منصب قيادي، في اليوم العالمي للفتاة بنضم لمبادرة بتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وبطالب إننا مع بعض، نعيد كتابة حكايتها".

يذكر أن آسر ياسين، يشارك في بطولة فيلم "صاحب المقام" إلى جوار الفنانة يسرا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.