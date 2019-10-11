- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان آسر ياسين، عن دعمه لواحدة من المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.
وكتب آسر، عبر حسابه على "تويتر": "في أغلب وسائل الإعلام، البنات والشابات بيظهروا أنهم بيفكروا بعاطفتهم مش بعقلهم، وده بيوصل رسالة أن البنت والشابة والسيدة ما تصلحش تكون في منصب قيادي، في اليوم العالمي للفتاة بنضم لمبادرة بتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وبطالب إننا مع بعض، نعيد كتابة حكايتها".
يذكر أن آسر ياسين، يشارك في بطولة فيلم "صاحب المقام" إلى جوار الفنانة يسرا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للفتاة.. آسر ياسين يوجه رسالة لمتابعيه على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.