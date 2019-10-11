إيمي طلعت زكريا عن عزاء والدها: "ليلتك كانت حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أقيم مساء أمس الخميس، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية. ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة لوالدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ليلتك كانت حلوة يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفر لك وينور قبرك". يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض. وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.



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