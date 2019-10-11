الأحد... عرض "إشاعات إشاعات" في مركز سعد زغلول الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الأحد المُقبل ١٣ أكتوبر الجاري العرض المسرحي الجديد "إشاعات إشاعات" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث، وذلك في تمام السادسة والنصف مساءً بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، إذ يستمر العرض يوميا ما عدا الجمعة ولمدة ١٠ أيام بالمجان.

عرض "إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال"، التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

"إشاعات إشاعات" تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلي، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.