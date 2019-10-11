بالفيديو| أشرف عبدالباقي يبحث عن مواهب جديدة لمسلسل تليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان أشرف عبدالباقي أن الأخبار التي انتشرت الفترة الماضية بشأن بحثه عن ممثلين جدد لفرقة مسرح مصر، ليست حقيقية ولكنها تحمل بعض المعلومات الصحيحة.

وأوضح أشرف من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، أنه بالفعل يبحث عن مواهب جديدة، ولكن للمشاركة في عمل تليفزيوني لا في عروض "مسرح مصر"، قائلًا "من فترة كان فيه خبر بيقول إني بعمل اختبارات لشباب وبنات يقدموا في مسرح مصر، الحكاية دي مش حقيقية فيه اختبارات فعلا لأولاد وبنات من سن 8 سنة لسن 15 سنة".

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وتابع "هنختار خمس أولاد وبنات عشان مسلسل انا مشارك فيه، وفيه فيديو تاني هينزل بشرح من خلاله إزاي تقدموا وهتعملوا المشاهد إزاي".

جدير بالذكر أن أشرف عبدالباقي أعلن منذ أن الموسم الحالي من "مسرح مصر" هو الأخير، وهي الفرقة التي ساهمت في تقديم مجموعة جديدة من المواهب الشابة الذين انطلقوا وحققوا نجوميتهم في السينما والتليفزيون في الفترة الأخيرة، ومنهم "علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني".